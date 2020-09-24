Berlin'de kilise yangını

Almanya’nın başkenti Berlin’in batısında Spandau ilçesinde bulunan kilisenin çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği, yangında can kaybı yada yaralanma olmadığı açıklandı. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği öğrenildi.

