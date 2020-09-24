Berlin'de kilise yangını
Almanya'nın başkent Berlin'de bir kilisede yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı duyuruldu.
GÜNDEM 24.09.2020, 20:58
Almanya’nın başkenti Berlin’in batısında Spandau ilçesinde bulunan kilisenin çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği, yangında can kaybı yada yaralanma olmadığı açıklandı. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği öğrenildi.
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