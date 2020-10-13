Berberoğlu'nun vekilliği iade edilecek mi? Şentop'tan açıklama...
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğe iade edilmesi çağrılarına yanıt verdi.
GÜNDEM 13.10.2020, 12:42
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğe iade edilmesi çağrılarına yanıt verdi. Şentop, çağrıya olumsuz yaklaştı.
Meclis’te yaptığı açıklamada AYM’nin verdiği kararın kesin hükmü ortadan kaldırmadığını savunan Şentop, yeniden yargılama sonucunda verilecek kararı beklemek gerektiğini söyledi.
Şentop, "Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz" dedi.
Erken seçim tartışmalarına da değinen Meclis Başkanı, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır" ifadelerini kullandı.
Meclis’te yaptığı açıklamada AYM’nin verdiği kararın kesin hükmü ortadan kaldırmadığını savunan Şentop, yeniden yargılama sonucunda verilecek kararı beklemek gerektiğini söyledi.
Şentop, "Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz" dedi.
Erken seçim tartışmalarına da değinen Meclis Başkanı, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır" ifadelerini kullandı.
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