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Berber ve kuaförler kapatılacak mı? Berberler kaça kadar açık olacak?
Türkiye'de artan koronavirüsü vakaları nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin mesai saatleri yeniden düzenlendi.
GÜNDEM 19.11.2020, 14:52
Yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma yasakları ve koronavirüs tedbirleri yeniden uygulamaya koyuldu.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırılması kararı alındı
Yayınlanan genelge ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının hizmet saatleri de açıklandı.
Yeni koronavirüs tedbirleri ile ilişkin yayımlanan enelgeye göre, Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olacak...
Öte yandan restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verecek.
Genelgede İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenen yerler ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırılması kararı alındı
Yayınlanan genelge ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının hizmet saatleri de açıklandı.
Yeni koronavirüs tedbirleri ile ilişkin yayımlanan enelgeye göre, Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olacak...
Öte yandan restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verecek.
Genelgede İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenen yerler ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
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