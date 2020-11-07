Son Dakika
Berat Albayrak’tan şaşırtan açıklama: "Doları istesek düşürürüz"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın basın mensuplarına yaptığı ekonomi değerlendirmeleri şaşkınlığa neden oldu.
GÜNDEM 07.11.2020, 08:26
Türk Lirasındaki değer kaybı her geçen gün artarken, vatandaşın refahı hızla düşüyor.
İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’na ekonomi değerlendirmelerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tepki çekecek açıklamalarda bulundu.
Hafta başında AK Partili vekillerle buluşan Albayrak, “Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” adlı bir sunum gerçekleştirdi.
Bakan Albayrak'ın sunum sırasında söylediği dikkat çeken ifadeler ise şu şekilde;
“Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil.”
“Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var. Faiz yükselirse, üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.”
İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’na ekonomi değerlendirmelerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tepki çekecek açıklamalarda bulundu.
Hafta başında AK Partili vekillerle buluşan Albayrak, “Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” adlı bir sunum gerçekleştirdi.
Bakan Albayrak'ın sunum sırasında söylediği dikkat çeken ifadeler ise şu şekilde;
“Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil.”
“Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var. Faiz yükselirse, üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.”
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Balıkesirspor
|9
|13
|8. Adanaspor
|8
|12
|9. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|10. Giresunspor
|7
|11
|11. Altay
|7
|10
|12. Bursaspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|15
|4. Tottenham
|7
|14
|5. Everton
|7
|13
|6. Wolverhampton
|7
|13
|7. Chelsea
|7
|12
|8. Aston Villa
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|8
|11
|12. Leeds United
|7
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Elche
|7
|11
|10. Osasuna
|7
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3
Sayfalar Tümü