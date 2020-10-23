Berat Albayrak'tan dev kadro açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni kadro açıklaması geldi. Bakan Albayrak ''Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 23.10.2020, 18:32
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından kadro paylaşımında bulundu. Albayrak yarından yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." dedi.
Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi: "500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."
Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi: "500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."
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