Berat Albayrak'ın o görevi devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan olaylı şekilde istifa eden Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'ndaki görevi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olduğu Varlık Fonu'nda başkanvekili olarak görevine devam eden Berat Albayrak'ın bu görevde kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya başkanlık etmediği dönemde başkanvekili olarak oturumları yöneterek başkanlık eden Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda devam edip etmeyeceği ise gündemde sıcak gelişme olarak önemli bir yer etmeye başladı.

Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda görevine devam etmesi halinde ise kamuoyuna yeni tartışmalara neden olacağı düşünülüyor.

