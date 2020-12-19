Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

8 Kasım'da görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden beri herhangi bir açıklamada bulunmamış ve görülmemişti.

Oda Tv'nin iddialara dayandırdığı haberine göre, Berat Albayrak, Koç Holding'in de genel müdürlüğünün bulunduğu İstanbul Nakkaştepe'de bir ofis tuttu. Bu ofiste çalışmalarını yürütüyor, görüşmelerini gerçekleştiriyor.

Albayrak, 2018'de bakan olmak için milletvekilliğinden istifa etmişti. AK Parti yönetiminde de yer almayan Albayrak'ın siyasi bir görevi olmadığı için kamuoyunun karşısına çıkmadığı konuşuluyor.

