Berat Albayrak'ın istifasının arkasındaki nedeni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğundan beklenmedik bir şekilde Instagram üzerinden istifa etmişti. İstifa etmesiyle ilgili soru işaretleri silinmemiş olan Albayrak, o günden sonra herhangi bir açıklama yapmadı, kameraların karşısına da geçmedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Kulat, istifa için aile içi mesele dedi.

"Çok net olarak söyleyeyim, medyaya yansıyan kulislerde alınan bilgilerin yüzde 90'ı doğru değil. Bu tamamen aile içi bir mesele, çok net." açıklamasında bulunan Kulat, "Tahmin değil. Bu aile içi bir mesele, ekonomi ile falan alakası yok, çok net söyleyeyim. Ekonomi ile ilgili farklı düşündükleri yerler var, aynı düşünmedikleri noktalar olmuş ama bunlar olabilecek şeyler. Ancak çok net söyleyeyim, tamamen aile içi bir mesele. Politika farklılıkları ile ilgisi yok. Çok net bir değerlendirme yapıyorum bu konuda. İşin böyle bir boyutu var" diye konuştu.

Berat Albayrak'ın istafısında MHP'nin etkisi olup olmadığına ilişkin iddialarla alakalı da konuşan Kulat, "Şu an Devlet Bahçeli'nin kabinede en sevdiği bakan sayın Süleyman Soylu'dur diğeri de Berat Albayrak'dır. Bunu çok net ifade edebilirim. Kendilerinin daha önce yaptığı açıklamalara dayanarak bunu söylüyorum. Berat Albayrak'dan MHP'nin bir şikayeti bildiğim kadarıyla hiç olmadı" dedi.

