Berat Albayrak'ın istifası tartışılırken CHP'den çağrı: Erken seçim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa edip etmediği tartışılırken 'erken seçim' çağrısı yaptı. Gökçen, "Bu panayırdan sıkıldık. Bir an önce erken seçim!" ifadelerini kullandı.

Gökçen'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak erken seçim talep ediyoruz. İşçinin, işsizin, öğrencinin, emeklinin, gencin, yaşlının, kadının bizimle talebi ortaktır. Bu panayırdan sıkıldık. Bir an önce erken seçim!"

