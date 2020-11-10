Berat Albayrak’ın istifası tarımı nasıl etkileyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden istifa etmesi ekonomiyi olduğu kadar tarımı da yakından ilgilendiriyor. Albayrak’ın istifası özellikle bu sene büyük bir atılım yapan TÜRKŞEKER ve atama krizi yaşayan Tarım Kredi Kooperatifleri için büyük önem taşıyor.

Bilindiği üzere özelleştirme kapsamında bulunan TÜRKŞEKER, bu yıl önemli bir atılım yaparak şeker pancarının dışında bütün tarımsal faaliyet alanında kendisini göstermeye başlamıştı. Bitkisel üretimden hayvancılığa kadar bütün alanda aktif bir rol üstlenen TÜRKŞEKER, bu çalışmalarını da Vakıf Katılım’ın ortaklığı ile kurulan TÜRKŞEKER Tarım A.Ş üzerinden yürütüyordu. Özellikle bu yıl hububat alımlarında TÜRŞEKER ismi dikkat çekerken, TMO’nun açıkladığı alım fiyatı üzerinden üreticiden ürün alması piyasalarda çiftçinin lehine bir etki oluşturmuştu. Bugüne kadar şeker pancarının dışında hiçbir faaliyeti bulunmayan TÜRKŞEKER, bütün bu çalışmalarını Berat Albayrak’tan aldığı destekle yapıyordu. Zaten bu projede Berat Albayrak’ın projesi olarak biliniyordu. Bu proje alım politikasından dolayı çiftçi tarafından desteklense de tarımsal kuruluşlar arasında koordinasyonsuzluğa neden olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bundan dolayı Berat Albayrak’ın istifasıyla birlikte TÜRKŞEKER’deki bu çalışmaların nasıl etkileneceği merak ediliyor.



Diğer yandan Berat Albayrak’ın Bakanlık görevinden ayrılması Tarım Kredi Kooperatiflerini de yakından ilgilendiriyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı bütün iştiraklerin tek bir çatı altında toplandığı Tarım Kredi Holding’in başına Ergin İçenli’nin atanmasında Albayrak ile Tarım Kredi yönetimi arasında büyük bir kriz çıkmıştı.



Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, geçmişte TÜRKŞEKER’de Genel Müdürlük yapmış Ergin İçenli’yi Tarım Kredi Holding’e Genel Müdür olarak atamak isterken, Berat Albayrak bu atamaya kesinlikle karşı çıkmıştı. Ancak Albayrak’ın karşı çıkmasına rağmen Ergin İçenli geçtiğimiz ay Tarım Kredi Holding’e Genel Müdür olarak atanmıştı.



Bilindiği üzere Tarım Kredi Holding’e Genel Müdür olarak atanan Ergin İçenli’nin, TÜRKŞEKER’de Genel Müdürlük yaptığı dönemde şeker çalışanları tarafından kurulan derneğin İzmir’deki 4 yıldızlı otelini 2017 yılında zarar ediyor gerekçesiyle yakın arkadaşının şirketine çok komik bir rakama kiraladığı ortaya çıkmıştı.



TÜRKŞEKER Genel Müdürü iken aynı zamanda Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneğinin de Başkanlığını yapan Ergin İçenli, derneğin İzmir’de tatil bölgesi olan bilinen Gümüldür’deki 182 odalı, 4 yıldızlı, denize sıfır otelini zarar ettiği gerekçesiyle 5 yıllığına yakın arkadaşının kurduğu şirkete KDV de dahil yıllık 720 bin lira gibi komik bir rakama kiralamıştı.



Oteli kiralayan şirketin hiçbir turizm tecrübesi olmaması ve söz konusu şirketin kiralamayla ilgili ihale yapılmadan hemen kısa bir süre önce kurulması, peşkeş tartışmalarını gündeme getirmişti.



Yine oteli kiralayan şirketin otelin tapusunun üstüne 5 yıl şerh koydurması ve o dönemki dernek yönetiminin de buna izin vermesi, TÜRKŞEKER’de yaşanacak yönetim değişikliğinden sonra şaibeli bir şekilde yapılan kiralamayla ilgili kendilerini ‘garanti altına alma’ olarak değerlendirilmişti.



Yine oteli kiralayan şirket sahibinin, oteli kiralamadan önce otelde 5-6 ay Genel Müdürlük yapması ve daha sonra 100 bin lira sermaye ile kurulan şirkete otelin kiralanması dikkat çekmişti. Şirket, 100 bin liralık sermaye ile kurulmasına rağmen kuruluş aşamasında sermayenin sadece 25 bin lirası ödenirken, 50 milyon liralık yatırım değeri bulunan otelin hiçbir teminat alınmadan bu şirkete kiralanması manidar bulunmuştu.



TÜRKŞEKER Genel Müdürü olduğu dönemde kurum çalışanları tarafından kurulan derneğe ait bir otelin şaibeli bir şekilde arkadaşının şirketine kiralamakla suçlanan bir kişinin Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin bütün iştiraklerinin bağlı olduğu Tarım Kredi Holding’e Genel Müdür olarak atanması dikkat çekmişti.

