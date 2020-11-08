Berat Albayrak'ın istifası sonrasında dolar kuru ne olur?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Albayrak'ın istifa kararı henüz doğrulanmadı. Albayrak'ın istifa etmesinin arkasındaki sebepler henüz bilinmezken, Türk lirası, dolar ve euro karşısında sürekli eriyordu. Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından Dolar kurunda 10 kuruş düşüş yaşandı. 8.54 TL olan Dolar istifa kararının ardından 8.42 TL'ye indi. Peki Berat Albayrak'ın istifası sonrasında döviz kurlarında düşüş devam edecek mi? Albayrak'ın istifa etmesinin arka planında ne var? Ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ milligazete.com.tr’ye yorumladı.



İstifa kararının ardından Dolar ve Euro'da oluşabilecek değişiklikler hakkında konuşan Osman Altuğ, "Bir ülkenin parasının değerini belirleyen esas unsur üretimdir. Üretim ve tüketim arasındaki olumsuz fark zarardır. Aradaki farkı borçlanma ile karşılarsınız. Borçlanma ise faizi doğurur. Yani esas olarak paranın değerini üretim gücü belirler. Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı ne de Berat Albayrak belirler. İşsizliği düşürmeden doların değerini düşüremezsiniz. İşsizliği düşürmeniz için yatırım yapmanız gerekir. Tasarruf etmeniz lazım. Bu bir süreçtir. Sayın cumhurbaşkanı emredince dolar düşmez. Bu bir ekonomik hadisedir. Ekonomik hadiseye de ekonomik kurallara göre bakmak gerekir" diye konuştu.



Altuğ, " Merkez Bankası bağımsız bir kuruluştur. Dünyanın hiçbir yerinde bir siyaset adamını Merkez Bankası’nın başına getirmezler. Naci Ağbal'da siyaset adamıdır. AKP'de milletvekilliği yapmıştır. Bir yandan Merkez Bankası’na bağımsız diyerek partili birisini getiremezsiniz. Bu karar tamamen ekonomik güven kuralına aykırıdır. Merkez Bankası'nın başına bizden olsun da nasıl olursa olsun anlayışı ile atama yapılmıştır. Berat Albayrak'ın da bu atama sebebiyle rahatsız olabileceğini ve bu nedenle de istifa kararı almış olabileceğini düşünüyorum. Bu istifa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dışında değildir" şeklinde konuştu.



Osman Altuğ, "AKP içinde de Berat Albayrak'a karşı olanlar vardı. 'Biz istersek doları düşürürüz' demeci de olumsuz karşılandı. Biz istersek doları düşürürüz demesi ne kadar iktisatçı olduğunu göstermiştir. Dolar ve euro emir vermeyle düşmez. İstifa kararını ilkeli bir şekilde aldıysa tebrik etmek gerekir. Merkez Bankası veya Hazine Bakanını değişmesiyle ekonominin düzeleceğini ummak; batmak üzere olan bir geminin yüzmesini ummak gibidir. Yerine kim gelirse gelsin sahnedeki oyuncular değişmiş olacaktır. Cumhurbaşkanı dilediği kişiyi Hazine ve Maliye Bakanı yapabilir. Ehliyet ve liyakat arayışı olmadıkça ekonomi düzelmez. Konuşan değil üreten bir Türkiye olmamız lazım" diye konuştu.

