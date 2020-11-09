Berat Albayrak'ın istifası sonrası Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Türk Lirasındaki hızlı değer kaybı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sorası frenlendi.

ABD başkanlığına Joe Biden’ın gelmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ve Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrası geçen haftayı 8,52'de kapatan dolar kuru 8,40'a kadar geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya paylaşımı ile duyurduğu istifa kararı, resmi olarak kesinleşmese de kurlarda olumlu bir dönüşü oldu.

Yaşanan önemli değişiklik sonrası geçtiğimiz haftayı 8,52'de kapatan Dolar/TL'de, 8.40'a kadar gerileme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde 10 liranın üstüne çıkan Euro'da da düşüş yaşandı. Eoru kuru anlık olarak 9,99'dan işlem görüyor.

