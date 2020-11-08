Berat Albayrak'ın istifası erken seçim mi? Dikkat çeken açıklama

Berat Albayrak, Instagram hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Albayrak görevini bırakma nedeni olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Berat Albayrak'ın istifası sonrası akıllara ekonomist İbrahim Kahveci'nin TV5 ekranlarında yaptığı açıklama geldi. Kahveci, TV5’te yayınlanan “Ekonomi ve Ötesi” adlı programda "Sayın Berat Albayrak'ın görevden alınması ile Türkiye seçim hasatına girer" açıklamasında bulunmuştu.

Kahveci'nin programda yaptığı açıklaması şu şekilde:



"Daha öncede söyledim burada seçimlerle ilgili. 4-5 ay önce Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınması... Niye topluma bir süs verirsin seçimden sonra partinin genel başkanlığına getirirsin. O başka bir şey. Ama o süs verirsin topluma...

Ben tekrar iddia ediyorum. Sayın Berat Albayrak'ın görevden alınması ile Türkiye seçim hasatına girer. Resmi seçim açıklanmadan önce Berat Albayrak görevden alındığında anlayın ki Türkiye seçime giriyor. Seçimden sonra Berat Bey, çok daha başka yüksek görevlere getirilebilir. O başka bir şey..."

