Berat Albayrak'ın istifası doğru mu? İstifa bilmecesi!
Berat Albayrak'ın istifa kararının doğru olup olmadığı tartışılırken İngiliz Bloomberg ekonomi gazetesi haberi son dakika olarak geçti. Hükümet yanlısı Yeni Şafak ise önce paylaştı sonra sildi!
GÜNDEM 08.11.2020, 20:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğini Instagram sayfasından açıklamasının ardından istifa kararının doğru olup olmadığı araştırılıyor. Albayrak'ın istifa kararını İngiliz ekonomi gazetesi Bloomberg son dakika olarak geçti. Bloomberg: "Türkiye Maliye Bakanı Albayrak sağlık sorunları nedeniyle istifa etti" başlığını attı.
Gazete Berat Albayrak'ın iki sözcüsünden aldığı bilgiye göre, sosyal medya hesabının bakana ait olduğunu doğrularken yapılan açıklamanın ne doğru olduğunu ne de yanlış olduğunu söyleyebildiğini yazdı.
Bloomberg ayrıca, bakanın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı görevden almasının ve 52 yaşındaki eski Maliye Bakanı Naci Agbal’ı göreve atama kararının ardından geldiğine dikkat çekti.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin İngilizce sayfasında önce Berat Albayrak'ın istifa kararı haberi yapıldı. Ancak doğruluğu henüz kesinleşmeyince haber hızlıca silindi.
İşte Albayrak'ın istifa kararını son dakika olarak veren gazeteler:
Gazete Berat Albayrak'ın iki sözcüsünden aldığı bilgiye göre, sosyal medya hesabının bakana ait olduğunu doğrularken yapılan açıklamanın ne doğru olduğunu ne de yanlış olduğunu söyleyebildiğini yazdı.
Bloomberg ayrıca, bakanın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı görevden almasının ve 52 yaşındaki eski Maliye Bakanı Naci Agbal’ı göreve atama kararının ardından geldiğine dikkat çekti.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin İngilizce sayfasında önce Berat Albayrak'ın istifa kararı haberi yapıldı. Ancak doğruluğu henüz kesinleşmeyince haber hızlıca silindi.
İşte Albayrak'ın istifa kararını son dakika olarak veren gazeteler:
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