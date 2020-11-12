Berat Albayrak'ı istifaya götüren 'sağlık problemi' belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğundan 'sağlık sorunları'nı gerekçe göstererek bir Instagram gönderisi ile istifa eden Berat Albayrak'ın, istifasına gerekçe gösterdiği sağlık sorununun ne olduğu ortaya çıktı.

RS FM'de yayınlanan 'Akşam Postası' programında, Albayrak'ın yakın çevresine dayandırılan kulis bilgilerinden hareketle, eski bakanın aşırı stres altında olduğu ve bu sıkıntısını ailesiyle paylaştığı belirtiliyor. Albayrak'ın kendisini iyi hissetmediği gibi sürekli baskılanmış hissettiği kaydedilirken, krononik bir sağlık sorununun da bulunmadığı vurgulanıyor.

42 yaşındaki Albayrak’ın yakın çevresi, sıkışmışlık duygusu yaşadığını belirtiyor. Kronik bir rahatsızlığı yok deniliyor.

Albayrak'ı istifaya götüren nedenlerle ilgili şu kulis bilgileri dikkat çekiyor:

Bakanlığı sırasında kendi ekibini kuran Albayrak, Cem Demiroğlu, Oğuzhan Özbaş, Gökay Otyam gibi parti dışından isimleri göreve getirdi. Parti içinden gelen talepleri yerine getirmemesi tepkiye neden oldu. İşe adam yerleştirme, yükselme gibi örgüt istekleri yerine getirilmeyince direnç oluştu. Parti örgütünü, partiyi iyi bilmemesi nedeniyle sıkıntı yaşayacağını kestiremedi. Kendi kadrosuna sahip olmaması işini zorlaştırdı.

Siyasetin bu hassas sorunlarını, ‘aileden olma’ kartıyla aşacağını düşünmüş olabilir. Son ekonomik göstergeler ve döviz kurlarında yaşananlar sorunlu bir tablo oluşturdu.

İşte bu tablo, siyaseten Ak Parti’ye bir bedel ödeteceği için bazı parti içi muhalifler harekete geçti. Bu grup, tasfiye için Cumhurbaşkanı’nı ikna etti. Albayrak siyasi bir tabana sahip olmadığı için bunun kolay olacağı dikkate alındı.

Süleyman Soylu istifa ettiğinde onu çok kişi savundu. MHP arkasındaydı. Bu kez Albayrak için MHP ve Bahçeli sustu.

