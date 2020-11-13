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Berat Albayrak'a destek kısa sürdü: AKP'liler paylaşımlarını sildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı istifası onaylanan Berat Albayrak'a, destek mesajı atan AK Partili isimlerin paylaşımlarını tek tek sildiği görüldü.
GÜNDEM 13.11.2020, 08:48
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden istifa mektubu paylaşmış ve bazı AK Partili isimler bu karar sonrası Albayrak'a destek mesajları yayınlamıştı.
Saatler sonra Berat Albayrak'ın istifasının onaylanmasının ardından AK Partili isimlerin sosyal medya paylaşımlarını sildikleri gözden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, istifa mektubunun paylaşıldığı gece, "Hem yerli ve millidir” yazmış ve #BeratAlbayrakYanındayız ve #beratalbayrakyalnizdegildir taglarını kullanmıştı.
Ancak Yerlikaya'nın bu desteği kısa sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı onaylamasının ardından Yerlikaya, söz konusu paylaşımı sildi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa mektubu sonrası paylaşım yapan ilk isimlerden biri de Eski Aile Bakanı Fatma Sayan’ın kardeşi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dı. Sayan sosyal medyada, “İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum” paylaşımında bulunmuştu. Daha sonra gönderisini sildi.
Albayrak'a kısa süreli bir destek de AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'den geldi. “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çok zor bir süreçte üstlendiği görev ile Aziz Milletimiz için gösterdiği emeğe, sarf ettiği çabaya şahit olduğumuz ve davası için liderinin ardından dimdik yürüyen #BeratAlbayrakınYanındayız” ifadelerini kullanan Aydemir destek mesajını sildi.
Saatler sonra Berat Albayrak'ın istifasının onaylanmasının ardından AK Partili isimlerin sosyal medya paylaşımlarını sildikleri gözden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, istifa mektubunun paylaşıldığı gece, "Hem yerli ve millidir” yazmış ve #BeratAlbayrakYanındayız ve #beratalbayrakyalnizdegildir taglarını kullanmıştı.
Ancak Yerlikaya'nın bu desteği kısa sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı onaylamasının ardından Yerlikaya, söz konusu paylaşımı sildi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa mektubu sonrası paylaşım yapan ilk isimlerden biri de Eski Aile Bakanı Fatma Sayan’ın kardeşi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dı. Sayan sosyal medyada, “İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum” paylaşımında bulunmuştu. Daha sonra gönderisini sildi.
Albayrak'a kısa süreli bir destek de AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'den geldi. “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çok zor bir süreçte üstlendiği görev ile Aziz Milletimiz için gösterdiği emeğe, sarf ettiği çabaya şahit olduğumuz ve davası için liderinin ardından dimdik yürüyen #BeratAlbayrakınYanındayız” ifadelerini kullanan Aydemir destek mesajını sildi.
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