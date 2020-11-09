"Berat Albayrak ve Naci Ağbal yumruklaştı!"
İyi Partili Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının arkasındakileri yazdı. Çıray, Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın yumruklaştığı iddia etti.
GÜNDEM 09.11.2020, 21:50
İyi Partili Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının arkasındakileri yazdı. Berat Albayrak'ın istifasını devlet krizi olarak nitelendiren Çıray, Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın yumruklaştığı iddia etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının arkasındakileri yazan İyi Partili Aytun Çıray, güvenilir bir kaynağa dayandırarak yaşananları devlet krizi olarak yorumladı.
Aytun Çıray'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Emin kaynaktan.. Dün Naci Ağbal Sarayda MB rezervlerinin tükendiğini anlatır. Bunun üzerine Damat aranır, aynı soru sorulur.Damat telâşla Saraya gider; ancak Sn Erdoğan'la görüşemez. Çıkışta Ağbal'la karşılaşırlar ve tartışma yumruklaşmaya kadar gider."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının arkasındakileri yazan İyi Partili Aytun Çıray, güvenilir bir kaynağa dayandırarak yaşananları devlet krizi olarak yorumladı.
Aytun Çıray'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Emin kaynaktan.. Dün Naci Ağbal Sarayda MB rezervlerinin tükendiğini anlatır. Bunun üzerine Damat aranır, aynı soru sorulur.Damat telâşla Saraya gider; ancak Sn Erdoğan'la görüşemez. Çıkışta Ağbal'la karşılaşırlar ve tartışma yumruklaşmaya kadar gider."
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