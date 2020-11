Berat Albayrak neden istifa etti kimle tartıştı? İşte o iddia

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam sosyal medya aracılığıyla istifa ettiğini duyurdu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmasının ardından hareketli saatler yaşandı. Peki, Berat Albayrak neden istifa etti? İstifasının altında yatan gerçek ne?

Berat Albayrak'ın istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmaz iken yeni bir iddia kulislerde konuşuluyor.

Berat Albayrak'ın memleketi Trabzon'da bir yerel internet sitesi çarpıcı bir kulis haberini gündeme taşıdı.

Haberde, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevi sonrası Albayrak’tan habersiz Cumhurbaşkanı’na Beştepe’de önemli brifingler verdiği ve zaman zaman söylenenlerle ilgili Bakan Albayrak’a telefonla bilgi sorulduğu ve bunun üzerine Albayrak Ağbal’ın orada olduğunu öğrenince Beştepe’ye geliyor, Ağbal ile ayaküstü bir takım tartışmalar yaşandığı iddia edildi.

Haberde, Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın istifayı onayladığı iddia edildi. Albayrak'a ilk destek mesajını atanların AKP Trabzon İl Başkanı ve AKP Trabzon Milletvekilleri olduğu ortaya atıldı.

Önce ülkemize sonra şehrimize sağladığı önemli katkıları yadsınamaz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı şeyler kötü gitse de, ülkede en azından İş dünyasının dilinden anlayan bir yönetim tarzı ile 3 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten hemşehrimiz Berat Albayrak’ın duygusal ve ani bir şekilde aldığı istifa kararı gerçekten üzüntü verici.

Metni kendinin yazdığını, Instagram’ı yoruma kapatabildiği için oradan paylaştığını, Twiter’den bu paylaşımı yapıp gereksiz yorumlarla ilgilenmek yerine komple tweet hesabını kapatma yolunu seçtiğini duyuralım.

İstifa doğru mu, hesabı mı çalındı şeklinde söylemler dün gecede kaldı. Zaten bir devlet bakanının çalınan sosyal medya hesabının geri alınması maksimum yarım saattir. Öyle ortada çalma etme hackleme gibi bir durum söz konusu değildir.

Ortada açık ve net bir istifa söz konusu. Sebebine gelince, tabi ki Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığına atanması sonrası gelişen süreç. Yoksa durduk yere Albayrak neden istifa etsin.

İddialara göre Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevi sonrası Albayrak’tan habersiz Cumhurbaşkanı’na Beştepe’de önemli brifingler veriyor. Zaman zaman söylenenlerle ilgili Bakan Albayrak’a telefonla bilgi soruluyor.

Bunun üzerine Albayrak Ağbal’ın orada olduğunu öğrenince Beştepe’ye geliyor, Ağbal ile ayaküstü bir takım tartışmalar yaşanıyor.

Meselenin duyulan konuşulan yorumlanan tarafı bu. Bunun haricinde bilinen bir şey yok. Bu iddia doğru mu yalan mı bilinmiyor ama bunun haricinde de bir şey konuşulmuyor. Yüzde yüz gerçekleri öğrenmek bu ortamda biraz zor ama duyumlar bu şekilde.

Ne olursanız olun, size verilen makam, mevki görev siz görevdeyken sizin haberiniz olmadan sorgulanmaya, eleştirilmeye, açığı aranmaya çalışıldığı taktirde ister istemez ‘Biz burada ne iş yapıyoruz, birde bizi dinleyin’ der bir reaksiyon gösterirsiniz.

Albayrak istifasında haklı mı? Yukarıdaki iddialar doğrulandığında kesin bir gerekçe ortaya atıldığında bunu değerlendireceğiz, fakat yöntemi, biçimi T.C’nin ekonomisinin başındaki bir ismin İnstagram üzerinden verdiği bir mesajla ülke ekonomisine yansımaları hesap edilmeden yaptığı paylaşım çok tartışılacağa benziyor.

İstifa kabul edilir mi bilinmez. Sonuçta Albayrak, Erdoğan ailesinin bir ferdi. Bir aile toplantısı da olacaktır fakat şunu belirtelim. Baba Sadık Albayrak da bu istifayı onaylamış diye bir duyum aldık. Eğer durum böyle ise bir geri dönüş zor gibi olur.

Biz de aynen katılıyoruz, istifa etseler de, göreve devam etseler de, bu şehrin yetiştirdiği değerlere her zaman her şartta her fırsattı sahip çıkmalı, kol kanat germeliyiz, ülkeye ihanet söz konusu olmadığı müddetçe. Bundan sonda ne olacak Cumhurbaşkanı İstifayı kabul edecek mi? Bekleyip göreceğiz. Ama Albayrak’ın istifada kararlı olduğunu bir kez daha belirtelim.