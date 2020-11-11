Berat Albayrak kimlere karşı kaybetti?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı istifası siyasi kariyeri için de önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor.

İstifası öncesinde AKP'de "Erdoğan sonrasına" liderlik hazırlığı içinde olduğu kulislerde konuşulurken Berat Albayrak'ın bu kararının aslında "siyasete erken veda" olduğu yorumu yapılıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Albayrak'ın gerek ekonomi yönetiminde izlediği tutum, gerekse istifa mektubundaki üslup ile AKP içerisinde partiye ve hükümete "zarar vererek" ayrıldığı savunuluyor. Aile içerisinde yeni bir uzlaşma olmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'ı kabineye alması ya da parlamentoya taşıması beklenmiyor.

AKP içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ı karşısına aldığı belirtilen Albayrak'ın partide etkisizleştirmek istediği isimlere karşı da güç yarışını kaybettiğine işaret ediliyor.

Parti içindeki kulislerde Berat Albayrak için artık geriye dönüş olmayacağı savunulurken "Bizim için vazgeçilmez olan tek kişi var; o da Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Onun dışında kimse vazgeçilmez değildir ve bu son yaşanan da bunun göstergesidir" değerlendirmesi yapılıyor.

