Berat Albayrak kimlere karşı kaybetti?
Berat Albayrak'ın istifa etmesi parti içinde üç isme karşı güç yarışını kaybettiğine işaret ediliyor.
GÜNDEM 11.11.2020, 14:01
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı istifası siyasi kariyeri için de önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor.
İstifası öncesinde AKP'de "Erdoğan sonrasına" liderlik hazırlığı içinde olduğu kulislerde konuşulurken Berat Albayrak'ın bu kararının aslında "siyasete erken veda" olduğu yorumu yapılıyor.
BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Albayrak'ın gerek ekonomi yönetiminde izlediği tutum, gerekse istifa mektubundaki üslup ile AKP içerisinde partiye ve hükümete "zarar vererek" ayrıldığı savunuluyor. Aile içerisinde yeni bir uzlaşma olmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'ı kabineye alması ya da parlamentoya taşıması beklenmiyor.
AKP içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ı karşısına aldığı belirtilen Albayrak'ın partide etkisizleştirmek istediği isimlere karşı da güç yarışını kaybettiğine işaret ediliyor.
Parti içindeki kulislerde Berat Albayrak için artık geriye dönüş olmayacağı savunulurken "Bizim için vazgeçilmez olan tek kişi var; o da Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Onun dışında kimse vazgeçilmez değildir ve bu son yaşanan da bunun göstergesidir" değerlendirmesi yapılıyor.
İstifası öncesinde AKP'de "Erdoğan sonrasına" liderlik hazırlığı içinde olduğu kulislerde konuşulurken Berat Albayrak'ın bu kararının aslında "siyasete erken veda" olduğu yorumu yapılıyor.
BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Albayrak'ın gerek ekonomi yönetiminde izlediği tutum, gerekse istifa mektubundaki üslup ile AKP içerisinde partiye ve hükümete "zarar vererek" ayrıldığı savunuluyor. Aile içerisinde yeni bir uzlaşma olmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'ı kabineye alması ya da parlamentoya taşıması beklenmiyor.
AKP içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ı karşısına aldığı belirtilen Albayrak'ın partide etkisizleştirmek istediği isimlere karşı da güç yarışını kaybettiğine işaret ediliyor.
Parti içindeki kulislerde Berat Albayrak için artık geriye dönüş olmayacağı savunulurken "Bizim için vazgeçilmez olan tek kişi var; o da Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Onun dışında kimse vazgeçilmez değildir ve bu son yaşanan da bunun göstergesidir" değerlendirmesi yapılıyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü