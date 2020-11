Berat Albayrak kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın hayatı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı görevine atanan Berat Albayrak görevinden istifa etti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hayatı...

Berat Albayrak 1 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık'tır ve aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde yapmıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.

1996 yılında meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılında profesyonel olarak iş hayatına başlamış ve Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atanmıştır. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak, Marmara Üniversitesinde de Bankacılık ve Finansman alanında ders vermekte, birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra Erdoğan ile evlenen Berat Albayrak'ın dört çocuğu var.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden ( AK Parti) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan 64. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükûmette bu görevine devam etti. 2017 Anayasa değişikliği referandumu'nda kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sonrasında gerçekleştirilen 2018 genel seçimleri'nin ardından kurulan 66. Hükûmette Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

Berat Albayrak 2018 yılında bakanlık görevine getirildiğinden itibaren çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının finans çevrelerini tedirgin ettiği ve bir siyasinin elinde çok fazla güç toplanmasına yönelik endişeleri artırdığı yönünde yorumlar yapıldı.

Albayrak'ın Hazine Bakanı olarak uluslararası yatırımcı ve sektör temsilcilerine yaptığı sunumların ikna edici bulunmadığına ilişkin eleştiriler basında yer buldu.

Berat Albayrak'ın, Kanal İstanbul güzergâhında, yaklaşık 13 dönüm arazi satın aldığı, bu satın almanın projenin duyurulduğu 2011 yılından bir yıl sonra gerçekleştiği yönünde bir haber Cumhuriyet Gazetesinde yayımlandı. 'Damat İşi Biliyor' başlığıyla yayımlanan haberde, şu anda tarla olarak görünen arazinisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için yapılan planda “konut alanı” sınırları içinde kaldığı da belirtildi. Albayrak'ın avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada 1 adet prefabrik ev yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkânı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır.

Berat Albayrak bu iddiayı ortaya atan haberlere ve internet sitelerine karşı hukuki süreç başlattı, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği Berat Albayrak'ı haklı bularak mevzubahis haberlere ve internet sitelerine erişim engeli getirilmesi kararını aldı. Aynı karar çerçevesinde Leman dergisinin Berat Albayrak karikatürünün yer aldığı kapağına da erişim yasağı getirildi. Haberi yapan Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak hakkında da “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını başvurunun yapıldığı gün içinde alması, Berat Albayrak'ın siyasi gücünün kararı etkilediği iddialarına neden oldu. Berat Albayrak bu iddialara karşı da hukuki süreç başlattı, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği Berat Albayrak'ı haklı bularak bu haber ve internet sitelerine erişim engeli getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre sağlık sorunları sebebiyle istifa etti. Albayrak, "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyorum" dedi.