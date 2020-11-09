Berat Albayrak istifasında Arınç detayı! Erdoğan hamle mi yaptı?
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a dair kulis bilgisi paylaşıldı.
GÜNDEM 09.11.2020, 03:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin kulislerde dolaşan bilgi dikkat çekti.
MHP kulislerinden gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevine devam etmesi halinde 30 ila 40 arasındaki AK Partili milletvekilinin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne geçeceğini ilettiği iddia edildi.
Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Erdoğan, Süleyman Soylu’dan durumu araştırmasını istedi. Cumhuriyet’in haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bilgiyi doğrulamasının ardından milletvekilleri ile bir araya gelen Erdoğan, durumun ciddiyetini anladı ve Albayrak ile yaptığı görüşmede istifa etmesinin uygun olduğu kanaatini iletti.
MHP kulislerinden gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevine devam etmesi halinde 30 ila 40 arasındaki AK Partili milletvekilinin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne geçeceğini ilettiği iddia edildi.
Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Erdoğan, Süleyman Soylu’dan durumu araştırmasını istedi. Cumhuriyet’in haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bilgiyi doğrulamasının ardından milletvekilleri ile bir araya gelen Erdoğan, durumun ciddiyetini anladı ve Albayrak ile yaptığı görüşmede istifa etmesinin uygun olduğu kanaatini iletti.
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