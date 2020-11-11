Berat Albayrak istifası yorumu: Aile krizi ülke krizine dönüştürüldü

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç TBMM’de basın toplantısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Bir kira bir yuva” kampanyasını dile getiren Özkoç, “Kampanyada 33 milyar lira para toplandı. Halkın bakkalı kampanyası başlatıldı, 21 milyon lira da burada toplandı. Bu para belediyenin kasasına giriyor düşüncesinden uzak hangi aileye yardım yaptıklarını bilerek yardımlar vatandaşlarımıza bire bir ulaştırılmaya çalışılıyor. 4 bine yakın hasarlı bina var. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmadı, bırakılmayacaktır” dedi.

Türkiye’nin ekonomik krizde olduğu ifade eden Özkoç şunları söyledi: “ Berat Albayrak istifa etti. Normal şekilde etmedi. Albayrak, gerçekten ekonomiyi en iyi yönetecek kişi miydi? Neden Albayrak getirildi? Erdoğan’ın damadı olduğu için. 'Dolar o kadar önemli değil' diyen kişi neden hazinenin başında tutuldu? Erdoğan’ın damadı olduğu için. Neden yandaş basın bunu duyurmadı? Erdoğan’ın damadı olduğu için. Abisi Serhat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu’nun başkanvekili. Neden istifayı açıklamadılar? Yönetiminde Serhat Albayrak var. Aile krizi ülke krizine, ülke krizi aile krizine dönüştürüldü. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar itibar kaybı yaşanmadı”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasından sonra Türk Lira’sının değer kazandığını vurgulayan Özkoç, “Şimdi atama yapıldı tekrar Türk Lirası değer kaybediyor. Yöneten değişmedi. Başbakan değişti, gitti. büyükşehir belediye başkanları değişti, damat gitti. Peki onlara bu emri veren kişi gitti mi? Hayır. Hala emir vermeye devam ediyor. Dün bir beyanat vermiş. Bir kez daha yalan söylüyor. Dünyanın ilk 10 ekonomisine gideceğiz diyor. Siz bunu 10 yıl önce söylediniz. 18. sıradan 19'a düştük. Sen fedakarlık yapmayacaksın. Millette dişini sıkacak diş kalmadı. Sizin iktidarınız döneminde milletin 32 dişini ağzından düşürdünüz. 'At kim it kim' diye sor. Niye sormadın? Damarına teşekkür ettin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifa çağrısı yapan Özkoç “Bütçe Komisyonu Başkanı gidiyor. Bütçeyi hazırlayan kişi çekti gitti. Yoksulluk içinde olan insanlar ne yapacak? Damat gitti. Kayınpeder hayatını yaşamaya devam edecek. Damadın uygulamaları dolayısıyla yoksullaşan vatandaşa ne söyleyeceksiniz. 18 yılda yapamadığımızı yapacağız, 2023’e düzeleceğiz. Damadını nasıl istifa ettirdiysen sen de istifa et.” dedi.

Bahçeli’nin, Kılıçdaroğlu’nu Biden’ı tebrik etmesi üzerine yaptığı eleştiriler üzerine gelen soruya Özkoç, şu cevabı verdi: “Bahçeli'ye sesleniyorum. Artık bir karar vermek zorunda. Erdoğan için TBMM'nin grup kürsüsünden 'bu adamdan cumhurbaşkanı olmaz' demişti. Daha sonra TBMM'deki üstünlüğünün tekrar yolunu açtı. Erdoğan, Trump'a samimiyeti için teşekkür ediyor. Ben de soruyorum. Seni aşağıladığında da samimi miydi? 'Benim için önemli değil, mektupta yazdığınız kızgınlık halinde söylemiştiniz' deyince samimi samimi Trump başını mı okşuyor. Darbe girişiminde insanlar şehit oldu, para toplandı, toplanan paraların üzerine oturdu. Bahçeli, şehidin parasını yeme diye niye söylemiyor. Öcalan ile olan görüşmelerini bir tarafa bırakıyorum, yerel yönetimlerde oy almak için Öcalan'ın kardeşini devlet televizyonuna çıkaran ve 'kırmızı bülten ile arandığını bilmiyordum diyen Erdoğan'a 'kimin kırmızı bültenle arandığını bilmiyorsa neden orada oturuyor?' diye niye sormuyor.”



