Berat Albayrak, istifa için havuz medyasını kapı kapı gezmiş!
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa sürecine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.
GÜNDEM 12.11.2020, 09:19
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Bakanı Berat Albayrak'ın istifa mektubunu yayınlatmak için havuz medyasını gezdiğini iddia eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yaptığı paylaşımda "İstifanın perde arkası Berat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu." ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak'ın giderayak sansüre uğradığını iddia eden Murat Emir’in açıklamaları şu şekilde:
İstifanın perde arkasıBerat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu.
— Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
İnstagramdaki istifaya kimse inanamayınca teyid edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyid haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk Tv’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyid etmek için HalkTv’ye bağlanmak zorunda kaldı.Nereden nereye...
— Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
"İstifanın perde arkası Berat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu.
İnstagramdaki istifaya kimse inanamayınca teyid edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyid haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk Tv’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyid etmek için HalkTv’ye bağlanmak zorunda kaldı. Nereden nereye..."
İstifanın perde arkasıBerat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu. pushfn('ads'); — Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
İnstagramdaki istifaya kimse inanamayınca teyid edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyid haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk Tv’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyid etmek için HalkTv’ye bağlanmak zorunda kaldı.Nereden nereye... — Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
Bakanı Berat Albayrak'ın istifa mektubunu yayınlatmak için havuz medyasını gezdiğini iddia eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yaptığı paylaşımda "İstifanın perde arkası Berat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu." ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak'ın giderayak sansüre uğradığını iddia eden Murat Emir’in açıklamaları şu şekilde:
İstifanın perde arkasıBerat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu.
— Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
İnstagramdaki istifaya kimse inanamayınca teyid edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyid haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk Tv’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyid etmek için HalkTv’ye bağlanmak zorunda kaldı.Nereden nereye...
— Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
"İstifanın perde arkası Berat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu.
İnstagramdaki istifaya kimse inanamayınca teyid edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyid haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk Tv’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyid etmek için HalkTv’ye bağlanmak zorunda kaldı. Nereden nereye..."
İstifanın perde arkasıBerat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu. pushfn('ads'); — Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
İnstagramdaki istifaya kimse inanamayınca teyid edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyid haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk Tv’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyid etmek için HalkTv’ye bağlanmak zorunda kaldı.Nereden nereye... — Murat Emir (@muratemirchp) November 11, 2020
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