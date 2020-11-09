Berat Albayrak ‘İstersem düşürürüm’ demişti! Dolar kuru düştü...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa kararı sonrası dolar kurunda sert düşüşler yaşanıyor. Dün akşam sosyal medya üzerinden istifasını açıklayan Berat Albayrak'ın istifasından sonra dolar kurunda sert düşüşler olması dikkat çekiyor.



Dolar kuru 8,51’den 8,070’e düştükten sonra 8,011 lirada sabitlendi.

İlerleyen saatlerde dolar kuru 8,01 liraya düştü. Euro kuru ise 10 liranın altında seyretti. Berat Albayrak'ın istifası sonrası TL yüzde 5'in üzerine değer kazandı. Dolar kurunda son 2 yılın en hızlı yükselişi yaşandı.

Hafta sonu önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması ve ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa haberi, piyasalarda olumlu etki yaptı. TL yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 8.02’ye kadar çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa açıklamasına piyasalar hızlı tepki verdi. Geçen haftayı rekor 8,51 liradan kapatan dolar kuru saat 12.40 itibariyle 80,070 liraya kadar düştü.

Dolar kuru ilerleyen dakikalar da 8,11’e yükselip, 8,01 liraya kadar geriledi.

16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı’nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal’ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etti. Albayrak, yaptığı açıklamada, istifasını “sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe” gerekçesini gösterdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın basın mensuplarına yaptığı ekonomi değerlendirmeleri şaşkınlığa neden olmuştu.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’na ekonomi değerlendirmelerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Hafta başında AK Partili vekillerle buluşan Albayrak, “Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak'ın sunum sırasında söylediği dikkat çeken ifadeler ise şu şekilde;



“Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil.”



“Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var. Faiz yükselirse, üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.”

