Berat Albayrak Instagram hesabını da kapattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından Instagram'ı da kapattı.

Albayrak’ın instagram hesabına girmek isteyenler, “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.

Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğini açıklamış, mesaj tartışmalara neden olmuştu.

