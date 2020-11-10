Berat Albayrak Instagram hesabını da kapattı
Bakanlık görevinden istifa eden Berat Albayrak, Instagram hesabını kapattı.
GÜNDEM 10.11.2020, 00:15
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından Instagram'ı da kapattı.
Albayrak’ın instagram hesabına girmek isteyenler, “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.
Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğini açıklamış, mesaj tartışmalara neden olmuştu.
Albayrak’ın instagram hesabına girmek isteyenler, “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.
Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğini açıklamış, mesaj tartışmalara neden olmuştu.
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