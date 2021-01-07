Berat Albayrak ile ilgili flaş iddia!
Berat Albayrak ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin aşı programına katılmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Albayrak'ın istemediği ortaya çıktı.
GÜNDEM 07.01.2021, 17:28
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "2021 yılı sonuna dek 2 milyar doz aşının eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) kurdu. COVAX'a dünyadan sadece beş ülke üye olmadı, bunlardan birisi de Türkiye.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin bu programa katılmamasının nedeni olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ı gösterdi. Murat Emir, "Berat Albayrak'ın zamanında kaynak ayrılmasına karşı çıktığı için COVAX'a dahil olmadığımız yönünde iddialar var. Bunlar doğru olabilir" dedi.
Emir ayrıca konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.
CHP'li Emir, adil bir şekilde dağıtımın yapılması için kurulan programa katılmayan Türkiye'nin sadece 3 milyon doz koronavirüs aşısı getirebildiğini belirterek, "Türkiye'nin aşı bulma yarışında geç kaldığını ve maalesef insanlarımızın bu süreçte aşısız kalma riski ile karşı karşıya düşürsek, Türkiye'nin COVAX'a dahil olması beklenirdi" ifadesini kullandı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin bu programa katılmamasının nedeni olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ı gösterdi. Murat Emir, "Berat Albayrak'ın zamanında kaynak ayrılmasına karşı çıktığı için COVAX'a dahil olmadığımız yönünde iddialar var. Bunlar doğru olabilir" dedi.
Emir ayrıca konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.
CHP'li Emir, adil bir şekilde dağıtımın yapılması için kurulan programa katılmayan Türkiye'nin sadece 3 milyon doz koronavirüs aşısı getirebildiğini belirterek, "Türkiye'nin aşı bulma yarışında geç kaldığını ve maalesef insanlarımızın bu süreçte aşısız kalma riski ile karşı karşıya düşürsek, Türkiye'nin COVAX'a dahil olması beklenirdi" ifadesini kullandı.
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