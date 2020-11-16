Berat Albayrak günler sonra oraya döndü!
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Berat Albayrak'ın Trabzon'dan İstanbul'a döndüğünü açıkladı.
GÜNDEM 16.11.2020, 08:27
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın nerede olduğunu duyurdu.
Daha önce istifa sonrası Trabzon'da ailesi ile birlikte dinlendiğini açıkladığı Berat Albayrak'ın İstanbul'a döndüğünü söyleyen Barış Yarkadaş sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederek "zihni dinlenme süreci"ne giren eski Bakan Berat Albayrak, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Albayrak'a yarın ulaşmaya çalışacak ve röportaj teklif edeceğim. Telefonu günlerdir kapalıydı, yarın belki açar ve olan biteni anlatır.
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 15, 2020
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederek "zihni dinlenme süreci"ne giren eski Bakan Berat Albayrak, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Albayrak'a yarın ulaşmaya çalışacak ve röportaj teklif edeceğim. Telefonu günlerdir kapalıydı, yarın belki açar ve olan biteni anlatır."
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederek "zihni dinlenme süreci"ne giren eski Bakan Berat Albayrak, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Albayrak'a yarın ulaşmaya çalışacak ve röportaj teklif edeceğim. Telefonu günlerdir kapalıydı, yarın belki açar ve olan biteni anlatır. pushfn('ads'); — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 15, 2020
Daha önce istifa sonrası Trabzon'da ailesi ile birlikte dinlendiğini açıkladığı Berat Albayrak'ın İstanbul'a döndüğünü söyleyen Barış Yarkadaş sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederek "zihni dinlenme süreci"ne giren eski Bakan Berat Albayrak, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Albayrak'a yarın ulaşmaya çalışacak ve röportaj teklif edeceğim. Telefonu günlerdir kapalıydı, yarın belki açar ve olan biteni anlatır.
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 15, 2020
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederek "zihni dinlenme süreci"ne giren eski Bakan Berat Albayrak, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Albayrak'a yarın ulaşmaya çalışacak ve röportaj teklif edeceğim. Telefonu günlerdir kapalıydı, yarın belki açar ve olan biteni anlatır."
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederek "zihni dinlenme süreci"ne giren eski Bakan Berat Albayrak, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Albayrak'a yarın ulaşmaya çalışacak ve röportaj teklif edeceğim. Telefonu günlerdir kapalıydı, yarın belki açar ve olan biteni anlatır. pushfn('ads'); — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 15, 2020
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