Berat Albayrak gelişmesi: Erdoğan ile görüşecek mi?

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram'dan yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak'ın istifası 27 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Albayrak istifasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatmış ve sessizliğe bürünürken Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ise istifa etmediği ortaya çıkmıştı.

Bugün İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Berat Albayrak'ın da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Ancak Odatv'de yer alan habere göre, AKP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgiye göre Berat Albayrak'ın Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısına katılmayacağı aktarıldı. Berat Albayrak'ın bu görevden de sağlık sorunları ve ailesine zaman ayırmak istemesi nedeniyle "affını istediği" iddia edildi.

Albayrak, Bakanlık görevinden istifa etmesine karşın Varlık Fonu’ndaki yönetim kurulu başkanvekilliği görevini sürdürüyor.

Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyelerini tanıttığı sayfasına Albayrak’ın özgeçmişi istifa sonrasında yeniden düzenlenmişti.

