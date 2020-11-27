'Berat Albayrak ekibine operasyon başladı'
Gazeteci Emin Çapa, Berat Albayrak'ın istifası sonrası "Berat Albayrak ekibine operasyon başladı" iddiasında bulundu.
GÜNDEM 27.11.2020, 21:38
Gazeteci Emin Çapa, Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabul edilmesinin ardından, "Berat Albayrak ekibine operasyon başladı" iddiasında bulundu.
Gazeteci Emin Çapa, Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'ndaki görevinden ayrılmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir gönderi paylaşarak yorumda bulundu.
Çapa'nın sosyal medyadaki paylaşımı şu şekilde;
"Berat Albayrak ekibine operasyon başladı. 3 bakanlık dışındaki tüm bakanlıklarda, kendisinin üst düzey atamalar yaptığı, çok etkili olduğu söyleniyordu. Bakalım nerelere uzanacak?"
Gazeteci Emin Çapa, Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'ndaki görevinden ayrılmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir gönderi paylaşarak yorumda bulundu.
Çapa'nın sosyal medyadaki paylaşımı şu şekilde;
"Berat Albayrak ekibine operasyon başladı. 3 bakanlık dışındaki tüm bakanlıklarda, kendisinin üst düzey atamalar yaptığı, çok etkili olduğu söyleniyordu. Bakalım nerelere uzanacak?"
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