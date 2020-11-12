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"Berat Albayrak cumhurbaşkanlığına aday olacak"
Berat Albayrak ile ilgili çok çeşitli haberler gelirken gazeteci yazar Orhan Uğuroğlu ise AKP kulislerinde "Berat Albayrak cumhurbaşkanlığına aday olacak" diye duyduğunu yazdı.
GÜNDEM 12.11.2020, 11:49
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden ve siyaseti bıraktığı söylenen Berat Albayrak ile ilgili çok çeşitli haberler gelmekte. Albayrak'ın bir süre daha kabinede ve AKP'de yer alacağı iddialarına karşılık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın çok kırgın olduğu ve damadına yeni bir görev vermeyeceği de kulislerde konuşuluyor.
Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ise bugünkü yazısında AKP kulislerinde duyduklarını aktardı. Parti içinde bir kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman aynı isimleri yakınında tuttuğu sitemine değinen Uğuroğlu oldukça ilginç bir iddiayı da dillendirdi.
Uğuroğlu'nun aktardığı bir diğer iddia da Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner ve Aydın Doğan'ın damadı, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atanan iş adamı Mehmet Ali Yalçındağ ile ortak petrol ticareti yaptığı.
"Değerli okurlarım AKP'lilerin konuştuğu iddia edilen son kulis bombası şöyle;
Damat Albayrak kulislerde, "Anayasa değişikliğinde hata yapıldı Cumhurbaşkanımız 3. kez aday olamayacak…" diyormuş…
Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş…
Erdoğan, AKP içinde egemenlik kuran damadı Berat Albayrak'a çok kızıyormuş…"
Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ise bugünkü yazısında AKP kulislerinde duyduklarını aktardı. Parti içinde bir kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman aynı isimleri yakınında tuttuğu sitemine değinen Uğuroğlu oldukça ilginç bir iddiayı da dillendirdi.
Uğuroğlu'nun aktardığı bir diğer iddia da Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner ve Aydın Doğan'ın damadı, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atanan iş adamı Mehmet Ali Yalçındağ ile ortak petrol ticareti yaptığı.
"Değerli okurlarım AKP'lilerin konuştuğu iddia edilen son kulis bombası şöyle;
Damat Albayrak kulislerde, "Anayasa değişikliğinde hata yapıldı Cumhurbaşkanımız 3. kez aday olamayacak…" diyormuş…
Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş…
Erdoğan, AKP içinde egemenlik kuran damadı Berat Albayrak'a çok kızıyormuş…"
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