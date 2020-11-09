Berat Albayrak, Binali Yıldırım ve İstanbul seçimleri!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabı üzerinden istifası gündeme bomba gibi düşerken, daha istifayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadan ekonominin başına Binali Yıldırım isminin konuşulmaya başlanması akıllara 2019 yılında yapılan İstanbul seçimlerini getirdi.

Bilindiği üzere 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler öncesinde Berat Albayrak ile Binali Yıldırım ismi karşı karşıya gelmişti. Bu durum kamuoyuna pek yansımasa da yerel seçimler sırasında Ak Parti kulislerinde gündem olmuştu.

Buna göre, Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını Ak Parti İstanbul İl Yönetiminde istediği değişikliklerin yapılması şartı ile kabul etmişti. Yıldırım’ın değişmesini istediği isimlerin başında ise Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak geliyordu. Şenocak ise Berat Albayrak’a yakınlığı ile biliniyor.

Ancak Binali Yıldırım’ın bu talebine önce yeşil ışık yakılmasına rağmen aday olduktan sonra Ak Parti İstanbul İl Yönetiminde hiçbir değişiklik yapılmamıştı. Binali Yıldırım, bu duruma tepki gösterse de aday olduktan sonra yapacak bir şeyi kalmadığı için kabullenmek zorunda kalmıştı.

Ancak ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ misali dışarıya pek bir yansıması olmasa da bu yaşananlar parti içinde derin yaralar açmıştı. Seçim sonuçlarının belli olduğu gece ise İstanbul İl Başkanlığının önünde toplanan partililer ise faturayı Binali Yıldırım’a değil İl Başkanına keserek, istifaya davet etmişti.

Şimdi gelinen noktada, Berat Albayrak’ın istifasıyla birlikte ekonominin başına biranda Binali Yıldırım isminin konuşulmaya başlanması bir rastlantıdan ibaret değil. Albayrak’ın istifasıyla birlikte Ak Parti içinde bir ekip tasfiye olurken, diğer taraftan bir ekibin ise eli bir hayli kuvvetlenecek gibi görünüyor.

