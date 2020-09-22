Benzine indirim sinyali!

Akaryakıt sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Geçen hafta benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapılmıştı.

