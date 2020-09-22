Benzine indirim sinyali!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor.
GÜNDEM 22.09.2020, 09:42
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Akaryakıt sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Geçen hafta benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapılmıştı.
Geçen hafta benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapılmıştı.
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