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Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi! İşte yeni akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi. İndirim bu gece yarısından sonra pompa fiyatına yansıyacak. İşte yeni akaryakıt fiyatları
GÜNDEM 02.11.2020, 16:26
Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi. Benzin fiyatına 16 kuruş indirim gelirken motorin fiyatına ise 12 kuruş indirim geldi. Akaryaktı fiyatlarına gelen indirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıyacak.
İndirim fiyatını Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından duyurdu.
EPGİS yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Benzin fiyatına 16 kuruş indirim gelmesi ile birlikte İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya düşecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,63 liraya inecek.
Motorin fiyatına 12 kuruş indirim gelmesi ile birlikte İstanbul'da 6,13 liradan 6,01 liraya düşecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,08 liraya inecek.
"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim
03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."
İndirim fiyatını Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından duyurdu.
EPGİS yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Benzin fiyatına 16 kuruş indirim gelmesi ile birlikte İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya düşecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,63 liraya inecek.
Motorin fiyatına 12 kuruş indirim gelmesi ile birlikte İstanbul'da 6,13 liradan 6,01 liraya düşecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,08 liraya inecek.
"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim
03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."
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