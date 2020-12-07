Benzin ve motorin fiyatına 'gizli' zam! Cuma gecesi fiyatlara yansıdı
Benzin ve motorin fiyatına gizli zam geldi. Gelen zam cuma gecesi fiyatlara yansıdı.
GÜNDEM 07.12.2020, 11:46
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Akaryakıt fiyatlarına gizli zam geldi. Bazı akaryakıt dağıtım şirketleri cumartesi günü yani cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorine zam yaptı. TÜPRAŞ'ın benzin ve motorinin çıkış fiyatlarında değişiklik yapmamasına karşın cuma gecesi bazı akartakıt şirketleri bir-iki kuruş düzeyinde zam yaptı.
HaberTürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, bazı akaryakıt şirketleri tarafından yapılan bu zam kamuoyu ile paylaşılmadı. Sektör kaynakları, TÜPRAŞ çıkışlı fiyatlarda bir değişiklik olmadığını, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu artışı yaptığını ve pompa satış fiyatlarına yansıttığını belirtti.
Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor.
HaberTürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, bazı akaryakıt şirketleri tarafından yapılan bu zam kamuoyu ile paylaşılmadı. Sektör kaynakları, TÜPRAŞ çıkışlı fiyatlarda bir değişiklik olmadığını, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu artışı yaptığını ve pompa satış fiyatlarına yansıttığını belirtti.
Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor.
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