Benzin fiyatlarına dolar indirimi!

Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edilen bilgiye göre benzin fiyatlarına büyük bir indirim yapılacak.

Bu kapsamda benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

İndirimin ana nedeni ise dolar kurundaki düşüş gösteriliyor. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 8 lira 52 kuruş seviyesinden 7 lira 65 kuruş seviyesine gerilemişti.

