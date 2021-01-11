Benzin fiyatına zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldiğini duyurudu. Benzine gelecek zam pompa fiyatına yansımayacak.

17 kuruşluk benzin zammı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.

