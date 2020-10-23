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Benzin fiyatına indirim geliyor! Motorine indirim gelecek mi?
Benzin fiyatına indirim geliyor. Bu gece yarısından benzin fiyatına 12 kuruş indirim bekleniyor. Peki motorine indirim gelecek mi? İşte akaryakıt fiyatları...
GÜNDEM 23.10.2020, 10:13
Benzin fiyatına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 12 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin fiyatına 12 kuruş indirim gelmesi halinde İstanbul'da 6,84 liradan 6,72 liraya düşecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6,91 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,79 liraya inecek.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde ise, 23.10.2020 - 26.10.2020 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Benzin fiyatına 12 kuruş indirim gelmesi halinde İstanbul'da 6,84 liradan 6,72 liraya düşecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6,91 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,79 liraya inecek.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde ise, 23.10.2020 - 26.10.2020 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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