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Benzin fiyatı zamlandı: Dün indirim gelmişti! İşte yeni fiyatlar
Benzin fiyatı dün gelen indirimin ardından bugün zamlandı. İşte yeni benzin fiyatı...
GÜNDEM 06.01.2021, 17:54
Benzin fiyatına zam geldi. Benzine 11 kuruş zam gelirken pompa fiyatına 7 kuruşluk kısmı yansıdı. Geride kalan 4 kuruşluk zam ÖTV'den karşılanacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin zammını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. EPGİS'in yaptığı açıklama "07/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Benzinde 4 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.
EPGİS'in benzin zammı ile ilgili paylaşımı şöyle:
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi07/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 4 KRŞ/LTFiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
— EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) January 6, 2021
Gelen zam sonrası Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi07/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 4 KRŞ/LTFiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. pushfn('ads'); — EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) January 6, 2021
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin zammını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. EPGİS'in yaptığı açıklama "07/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Benzinde 4 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.
EPGİS'in benzin zammı ile ilgili paylaşımı şöyle:
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi07/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 4 KRŞ/LTFiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
— EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) January 6, 2021
Gelen zam sonrası Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi07/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 4 KRŞ/LTFiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. pushfn('ads'); — EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) January 6, 2021
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