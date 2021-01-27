Belhanda'ya Katarlılar talip oldu! Galatasaray’a fiyat sordular
Belhanda'ya Katarlılar talip oldu. Galatasaray’a fiyat soran Katarlı iki kulüp, sarı-kırmızılı yönetimden olumlu cevap alınması durumunda İstanbul’a gelip somut adımlar atma kararı aldı.
GÜNDEM 27.01.2021, 20:20
Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımlarda hareketli günler yaşanmaya başladı. Transfer girişimlerini hızlandıran ekiplerden biri olması beklenen Galatasaray’da ise sadece gelecek değil takımdan gönderilecek oyuncular da merak konusu olmuş durumda.
Fotomaç’ın haberine göre; Transferin son günlerini de verimli geçirmek isteyen ve bu hamlelerde elini rahatlatmak için kaynak arayışında olan Galatasaray’a Katar’dan iki müjde birden geldi. Buna göre; Katar kulüplerinden Al Duhail ve Al Rayyan, Faslı orta saha için sarı-kırmızılılara fiyat sordu.
Öte yandan, her iki kulüp de Galatasaray Yönetimini’nin 5 milyon Euro’luk bonservisine karşılık daha az bir miktar teklif etti. Al Duhail ve Al Rayyan, sarı-kırmızılılara 2 milyon Euro civarında bir tekli sundu ve olumlu cevap almaları durumunda hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip son işlemleri tamamlayarak transferi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Bunun üzerine, sarı-kırmızılıların bu kulüplere olumlu cevap verip vermeyeceği veya Faslı orta sahanın hangi takıma transfer olacağı konusunda önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler yaşanmasının beklendiğine dikkat çekidi. Ayrıca, Sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim'in oyuncunun iyi bir teklif gelmesi durumunda satılmasına onay verdiğine de haberde değinildi.
Fotomaç’ın haberine göre; Transferin son günlerini de verimli geçirmek isteyen ve bu hamlelerde elini rahatlatmak için kaynak arayışında olan Galatasaray’a Katar’dan iki müjde birden geldi. Buna göre; Katar kulüplerinden Al Duhail ve Al Rayyan, Faslı orta saha için sarı-kırmızılılara fiyat sordu.
Öte yandan, her iki kulüp de Galatasaray Yönetimini’nin 5 milyon Euro’luk bonservisine karşılık daha az bir miktar teklif etti. Al Duhail ve Al Rayyan, sarı-kırmızılılara 2 milyon Euro civarında bir tekli sundu ve olumlu cevap almaları durumunda hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip son işlemleri tamamlayarak transferi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Bunun üzerine, sarı-kırmızılıların bu kulüplere olumlu cevap verip vermeyeceği veya Faslı orta sahanın hangi takıma transfer olacağı konusunda önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler yaşanmasının beklendiğine dikkat çekidi. Ayrıca, Sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim'in oyuncunun iyi bir teklif gelmesi durumunda satılmasına onay verdiğine de haberde değinildi.
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