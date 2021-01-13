Belhanda'ya 'bedevi' ifadesi istifa getirdi!

Galatasaray Kulübü Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi olan Cem Emiroğlu, kişisel Twitter hesabından Younès Belhanda'ya yönelik ırkçı bir paylaşım yapmış, "Bu bedevi ile sözleşme mi uzatılacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu ifadelere hem Belhanda, hem sarı-kırmızılı camidan tepki gelmişti. Cem Emiroğlu skandal paylaşıma gelen tepkiler üzerine görevini bıraktı.

Emiroğlu’nun sabah saatlerinde Galatasaray Kulübü Genel Sekreterliği'ne gönderdiği yazılı dilekçe ile resmi olarak yedek üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

