Belhanda'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu takımda kalmak istediğini ancak bunun sadece kendisine bağlı olmadığını söyledi.

Belhanda maç sonunda, "Burası oynaması zor bir deplasman. Burada dördüncü defa oynuyorum, ilk defa kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz. Sözleşmem henüz bitmedi. Kalmayı çok istiyorum. Tabi ki bu sadece bana bağlı bir şey değil. İlerleyen zamanlarda göreceğiz." dedi.

