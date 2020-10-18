Belhanda ve Feghouli krizi büyüyor! FIFA ve sözleşme feshi...

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli ile yaşanan kriz uzun süredir çözülememiş durumda.

Galatasaray'da indirim talebini kabul etmeyen ancak buna rağmen maaşlarına indirim uygulanan Belhanda ve Feghouli ile ilgili kriz büyüyerek devam ediyor.

Galatasaray'da gösterdikleri performansla beklentilerin altında kalan ve mali konular sebebiyle yönetimle arası açılan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Aldıkları yüksek maaş sebebiyle yaz transfer döneminde takımdan gönderilmek istenen iki oyuncu bekledikleri teklifi alamayınca sarı-kırmızılılarda kaldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımda sadece 2 futbolcunun indirimi kabul etmediğini söylemiş ve bu isimler için, "Neler yaptıklarını açıklayacağım” demişti.

Bu oyuncuların ise Feghouli ve Belhanda olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ikilinin Cengiz'i çıldırtan hamlelerinin ne olduğu ortaya çıktı.

Şimdiye kadar sarı-kırmızılı takımdan 21 milyon euro alan ikili, yapılan kesintiye tahammül edemedi.

Feghouli'den 300 bin euro, Belhanda'dan ise sadece 200 bin euro kesinti yapıldı. Ancak bunu kabul etmeyen oyuncular FIFA'ya gitme kararı aldılar.Olay bununla da sınırlı kalmadı. Galatasaray'a 2021 yılının ocak ayına kadar süre veren Kuzey Afrikalı iki oyuncu fesih haklarını da talep ettiler. Üstelik kesilen ücretin ödenmemesi durumunda fesih haklarını isteyen Feghouli ve Belhanda, kalan ücretlerinin ödenmesi şartını da ilave ettiler.Bunun üzerine de Başkan Mustafa Cengiz'in iki futbolcuya çok ciddi tavır aldığı ifade ediliyor. Durumun takıma nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

