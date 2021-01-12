Belhanda, isyan etti: Yeter artık
Belhanda, Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik sarf ettiği 'bedevi' kelimesi sonrası sosyal medyadan "Yeter artık!" diyerek isyan etti.
GÜNDEM 12.01.2021, 01:32
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik söylediği 'bedevi' ifadesine tepki gösterdi.
"Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık" diyen Belhanda, "Galatasaray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından 'Bedevi' ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir bedeviyim ancak Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
Öte yandan Belhanda'nın bu paylaşımının ardından Cem Emiroğlu, attığı tweetleri sildi.
"Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık" diyen Belhanda, "Galatasaray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından 'Bedevi' ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir bedeviyim ancak Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
Öte yandan Belhanda'nın bu paylaşımının ardından Cem Emiroğlu, attığı tweetleri sildi.
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