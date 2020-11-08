Belediyenin resmi internet sitesine AKP üye kaydı sekmesi konuldu!

Niğde'nin AKP'li Alay İlçe Belediyesi, resmi internet sitesine AKP üye kaydı sekmesini koydu. Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Amacınız halka hizmet mi, sarayın talimatıyla AK Parti'ye üye yapmak mı?" diye sordu.

"Belediyenin görevi mahalli ve müşterek hizmetleri hiçbir ayrım gözetmeden yapmaktır." açıklamasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "Sayın Kılıçdaroğlu, seçilen tüm belediye başkanlarımıza rozetlerinizi çıkarın talimatı verirken amacı buydu. Peki, bu ne? Amacınız halka hizmet mi, Sarayın talimatıyla AK Parti’ye üye yapmak mı?" ifadelerini kullandı.

