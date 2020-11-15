Belediyeden flaş açıklama: O saatlerde otobüs kartı aktif olmayacak
Hayat Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için toplu taşıma kartı 'Hatay Kart'ın 10.00-16.00 arasında aktif olmayacağını duyurdu.
GÜNDEM 15.11.2020, 19:05
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Hatay Büyükşehir Belediyesi artan koronavirüs vakasına karşı yeni tedbir açıkladı. Belediye, aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımayı ücretsiz kullanan ve sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında "Hatay Kart"ları aktif olarak kullanamayacağını bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada vatandaşlardan hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için kurallara uymasını istedi. Belediye, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği Hatay'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildiği hatırlattı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada vatandaşlardan hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için kurallara uymasını istedi. Belediye, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği Hatay'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildiği hatırlattı.
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