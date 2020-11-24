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Belediyeden açıklama: Suya zam geldi

İzmir’de 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapıldı.

GÜNDEM 24.11.2020, 20:58
Belediyeden açıklama: Suya zam geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kasım ayının 7’nci olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında toplanan Meclis’te 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılması teklifi CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla kabul edildi.
Karara göre; 0-13 metreküp arasında tüketimlerde suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya yükseldi. 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,92 liraya, 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise metreküp fiyatı 14,27 lira olarak belirlendi.
Soyer, göreve geldiği günden bu yana suya yüzde 26,75 zam yapıldığını aktardı.
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