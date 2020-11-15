Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi: Hastaneler tamamen doldu
Denizli’de AK Parti Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan hoparlörden vatandaşlara uyarıda bulundu. ''''Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor.'' dedi.
GÜNDEM 15.11.2020, 19:06
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Hulisi Şevkan belediye hoparlöründen vatandaşlara uyarıda bulundu. Şevkan, ''Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak" dedi.
Denizli Acıpayam'da vakalar artış gösterince AKP'li Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, belediye hoparlöründen vatandaşlara seslendi.
Şevkan; “Size bir doktor olarak sesleniyorum. Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak” uyarısında bulundu.
Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, AKP'li Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, ''Sağlık çalışanlarımız da hasta ve yorgundur. Ne hastanelerde, ne de sahada personel yetmemektedir. Solunum cihazına bağlanan hastalarımız bile bir süre acillerde beklemektedir'' ifadelerini kullandı.
Şevkan, ''Ölümler de bu oranda artacaktır. Tez zamanda ciddi tedbirler almazsak ölümler hepimizin canını daha çok yakacaktır. Bu hastalık sadece ileri yaşları etkilemiyor. Ne yazık ki çocuk ve gençlerimizden de zor durumda olanlar var. Bu daha ürkütücü bir tablodur. Akciğer, kalp ve beyini de tutabilmektedir. Ani kalp krizleri ve felçler meydana gelmektedir. Daha birçok etkisi olduğu ortadadır' diye konuştu.
Denizli Acıpayam'da vakalar artış gösterince AKP'li Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, belediye hoparlöründen vatandaşlara seslendi.
Şevkan; “Size bir doktor olarak sesleniyorum. Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak” uyarısında bulundu.
Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, AKP'li Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, ''Sağlık çalışanlarımız da hasta ve yorgundur. Ne hastanelerde, ne de sahada personel yetmemektedir. Solunum cihazına bağlanan hastalarımız bile bir süre acillerde beklemektedir'' ifadelerini kullandı.
Şevkan, ''Ölümler de bu oranda artacaktır. Tez zamanda ciddi tedbirler almazsak ölümler hepimizin canını daha çok yakacaktır. Bu hastalık sadece ileri yaşları etkilemiyor. Ne yazık ki çocuk ve gençlerimizden de zor durumda olanlar var. Bu daha ürkütücü bir tablodur. Akciğer, kalp ve beyini de tutabilmektedir. Ani kalp krizleri ve felçler meydana gelmektedir. Daha birçok etkisi olduğu ortadadır' diye konuştu.
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