Belediye başkanı takipçi karşılığı tatil çekilişi düzenledi
Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, takipçi karşılığı 5 yıldızlı otelde tatil çekilişi düzenledi.
GÜNDEM 03.01.2021, 10:51
Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, takipçi karşılığında sosyal medya hesabından 5 yıldızlı özel bir termal tatil otelinde 3 gün 2 gece tatil hediyeli çekiliş düzenledi.
şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 3 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu. Çöl, çekilişe katılmak isteyen vatandaşlara ise, hem kendisinin hem de otelin sosyal medya hesaplarının 'retweet' yapılarak takip edilmesini, paylaşımın altına ise ‘katılıyorum' yazmaları şartını koydu.
Başkanın paylaşımına termal otelde tatil hakkı kazanmak isteyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısının yorum ve retweet yaptı.
şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 3 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu. Çöl, çekilişe katılmak isteyen vatandaşlara ise, hem kendisinin hem de otelin sosyal medya hesaplarının 'retweet' yapılarak takip edilmesini, paylaşımın altına ise ‘katılıyorum' yazmaları şartını koydu.
Başkanın paylaşımına termal otelde tatil hakkı kazanmak isteyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısının yorum ve retweet yaptı.
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