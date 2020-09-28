Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar sürüyor

Belarus'un başkenti Minsk'te on binlerce kişi, 9 Ağustos'tan beri süren protestolarda sloganlar atarak yürüdü. Belarus polisi kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İnsan hakları örgütleri aktivistlerine göre 59 kişi gözaltına alındı.

Euronews'in aktardığına göre; protesto, seçimlerden sonra ülke dışına çıkan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya adına 'halkın yemin töreni' olarak adlandırdı.

Eylemciler, Lukaşenko'nun 6. dönem cumhurbaşkanlığı görevi için 23 Eylül'de düzenlenen yemin törenini taç takarak tiye aldılar.

