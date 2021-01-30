Beklenen kar gelmedi! Bahar havası geri dönüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen’den Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışları ile önemli bir açıklama geldi. Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kar yağışlarının hafta sonundan itibaren doğu bölgelerinden de ayrılacağını belirterek ‘Batıda yağmur geçişleri olacak. Havalar ısınıyor. En azından 10-12 gün kar görünmüyor’ ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçülürken, hafta sonu 12 dereceye kadar artacak.

1 Şubat pazartesi günü ise hava sıcaklıklarının İstanbul'da 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

